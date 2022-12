Klimaaktivisten räumen Salzburger Unipark

„Da das Rektorat das Anliegen der Studierenden mitträgt, sieht es davon ab, Aktivist*innen von Erde Brennt Salzburg nachträglich für die Teilnahme an der Besetzung straf-, zivil- oder universitätsrechtlich zu belangen. Es wird dabei vorausgesetzt, dass mit dem Ende der Besetzung die Räume beanstandungsfrei übergeben werden“, heißt es am Ende einer zweiseitigen Abschlusserklärung, die am Montagnachmittag an alle Universitätsangehörigen verschickt wurden.