Kritik an Tesla wegen Arbeitsbedingungen in Fabrik

Tesla sei der einzige Autohersteller in Deutschland ohne einen Tarifvertrag, sagte die Chefin des SPD-Arbeitnehmerflügels, Cansel Kiziltepe, dem „Handelsblatt“. „Wozu das führt, sehen wir jetzt: Überbelastung, Unsicherheit und Bespitzelung durch die Chefetage.“ Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium verwies auf die Bedeutung einer „konstruktiven“ Sozialpartnerschaft in Deutschland: „Wer das nicht realisiert, ist mit seinem Investment in Deutschland vielleicht am falschen Ort.“