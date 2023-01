Pariser stimmen über Zukunft von E-Scootern ab

Lizenz läuft aus

Im Februar läuft nun die Lizenz für die Anbieter aus. Wie es weitergeht, ist unklar. Bürgermeisterin Hidalgo kündigte in einem Interview mit der Zeitung „Le Parisien“ am Wochenende an, die Bürger über die Zukunft der E-Scooter abstimmen zu lassen. Eine entsprechende Bürgerbefragung soll am 2. April stattfinden.