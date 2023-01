Rodler gehen leer aus: „Haben sehr viel gelernt“

Steigerung in zweite Woche

„Drei vierte Plätze sind natürlich nicht unser Anspruch“, sagte Trainer Christian Eigentler, der sich gestern Nachmittag mit den Material-Autos auf die 20-stündige Heimfahrt nach Innsbruck machte. „Wir haben uns in der zweiten Woche gesteigert, aber es waren auch noch ein paar individuelle Fahrfehler dabei“, sagte der Chefcoach: „Wir haben sehr, sehr viel gelernt. In Sigulda braucht man ein anderes Setup als das, was wir in den vergangenen Jahren entwickelt haben.“ Im Herbst bei anderen Bedingungen habe es allerdings noch sehr gut funktioniert.