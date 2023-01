Kampf gegen Übergriffe in Thermen und Hallenbädern

Bewusstseinsbildung in sensiblem Bereich

In den vergangenen beiden Sommersaisonen kamen Freibadbesucher an dem Thema nicht vorbei: Mit Plakaten und Stickern rief die Kampagne landesweit zur Zivilcourage auf und versuchte, Bewusstseinsbildung in diesem sensiblen Bereich zu betreiben.