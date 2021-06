Stoppt die Grapscher in den Freibädern!

In der Hitzewelle strömen viele ins Freibad, um sich abzukühlen und Spaß zu haben. Doch Frauen und Mädchen klagen immer öfter über sexuelle Belästigungen durch Burschen oder Männer. „Von 3000 Frauenberatungen im Jahr, machen wir 500 wegen sexueller Gewalt, darunter auch Vorfälle im Bad“, bilanziert Christina Schwaiger-Hengstschläger vom Autonomen Frauenzentrum in Linz. Sie appelliert, vor diesem Problem nicht die Augen zu schließen. Das Land Oberösterreich greift das auf: „Damit das Freibad ein sicherer Ort für alle wird, starten wir die erste Kampagne, um ein starkes Zeichen gegen sexuelle Belästigung in Bädern zu setzen“, sagt LH-Vize Christine Haberlander.