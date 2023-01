Dieser Steirer lernte Elvis noch persönlich kennen

Mit einem Brief an den „King“ begann es

Und das kam so: „Ich war 19 Jahre alt und hatte den Internationalen Rock ’n’ Roll und Hit Club Graz gegründet. Da kam mir die Idee, Elvis Presley einen Brief mit den besten Neujahrswünschen zu schreiben. Ich schickte ihn an das Hotel Grunewald in Bad Nauheim.“ Das war jene Herberge, in der Presley während seiner Militärzeit (er war ab 1958 in Deutschland stationiert) zunächst wohnte. Der Hotelmanager steckte das Schreiben Elvis’ Vater zu - „und schon war ein erster Kontakt hergestellt. Mein nächstes Ziel war es dann, dem King eine Ehrenmitgliedschaft in unserem Club anzubieten“, erzählt Weinhofer.