Akrobatische Eistänzer verzaubern ganz Innsbruck

Bunt, mitreißend und leidenschaftlich: „Holiday on Ice“ ist zurück in Innsbruck. Am Freitag ging in der Olympiaworld die Premiere mit erstklassiger Eislaufkunst, atemberaubenden Choreografien und einer eindrucksvollen Lichtshow über die Bühne. Rund 40 Eiskunstläufer aus 19 verschiedenen Nationen nahmen das Publikum in eine andere Welt mit. Am Samstag und Sonntag gibt es weitere Vorführungen.