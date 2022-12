Weltbekannt: Innsbruckerin bei „Holiday on Ice“

„Krone“ bei letzter Probe dabei

Groß und weitläufig präsentiert sich das Filmstudio, in den langen Gängen hängen Filmplakate und Requisiten. In einer der großen Hallen wurde eine Eislauffläche eingelassen, neben Tonnen an Bühnenequipment. An diesem Ort also findet die letzte Probe von „Holiday on Ice“ statt, eine der größten und erfolgreichsten Eiskunstlauf-Shows der Welt.