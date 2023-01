Unmut wegen Bauarbeiten am „Deutschen Eck“

Auch ÖBB bemüht um Optimierung der Bauzeiten

Seitens der ÖBB hieß es zur APA, die Strecke liege in der Hoheit der Deutschen Bahn. Man habe grundsätzlich Verständnis für Sanierungsarbeiten. Zugleich betonten die ÖBB, es handle sich um einen sehr wichtigen Korridor, der Ost- und Westösterreich kürzestmöglich verbinde. Bei einer Sperre müsse der Zugverkehr innerösterreichisch über Zell am See umgeleitet werden, was für die Fahrgäste eine 80 bis 90 Minuten längere Fahrt bedeute. Betroffen seien unterschiedlich viele Züge, zum Teil alle, an sämtlichen Wochenenden im März und April. Man stehe in Kontakt mit der DB und bemühe sich um eine Optimierung der Bauzeiten im Sinne der Fahrgäste. Zudem werde man einen Ersatzverkehr mit Bussen anbieten.