„Ich wollte aus dem goldenen Käfig ausbrechen“

Ist eine Zukunft bei Hartberg in einer anderen Rolle für dich vorstellbar?

Schauen wir, was sich ergibt. Es weiß jeder, wie wichtig mir Hartberg ist. Ich habe in Hartberg alles miterlebt – von der Regionalliga bis zur Bundesliga. Ich habe den Verein kennengelernt wie nur ganz wenige Spieler die letzten Jahre. Die Weiterentwicklung dieses Vereins liegt mir sehr am Herzen. Ob ich in Zukunft etwas beitragen kann, muss letztlich der Klub entscheiden.