Knalleffekt bei Hartberg: Kapitän Swete hört auf!

Der 32-jährige Wiener kam im Jänner 2017 nach Hartberg. In diesen sechs Jahren absolvierte Swete 179 Pflichtspiele für unsere Blau-Weißen und kann 147 Spiele in der Bundesliga vorweisen. Der Stammgoalie war wesentlicher Bestandteil der Hartberger Erfolgsstory und begleitete den Weg mit den Oststeirern von der Regionalliga Mitte über die 2. Liga bis hin zur Bundesliga. Nach fünf Jahren in der höchsten österreichischen Spielklasse und seit August 2019 als Kapitän zieht sich Rene Swete nun aus dem aktiven Fußballgeschäft zurück.