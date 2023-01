Pensionierter Lehrer (78) als Sprayer angeklagt

Graffitis gesprüht

Doch der pensionierte Lehrer entweihte laut Anklage nicht nur das örtliche Gotteshaus. Tags darauf soll er die Eingänge von Pfarrheim und Marktgemeindeamt mit dem Graffiti „MOBBING NO GO! X“ besprayt haben. Ebenfalls am 27. November soll der Senior-Sprayer auch noch einen in Regenbogenfarben bemalten Schutzweg in Grieskirchen fünfmal mit „No GO!X“ beschmiert haben sowie einen Regenbogen-Schutzweg in Wels. In der Messestadt wurde der homophobe mutmaßliche „Märtyrer“ – angeblich sind alle gegen ihn – auf frischer Tat ertappt.