Zahlen sich Elektroautos 2023 eigentlich noch aus?

Vergangenes Jahr war der Fördertopf für Elektroautos noch 167 Millionen Euro groß - und bereits im Oktober ausgeschöpft. Heuer gibt es mit 95 Millionen Euro deutlich weniger. Auch bei den Kriterien für die Förderungen gibt es Änderungen - etwa im Bereich der Plug-in-Hybridfahrzeuge und bei Firmenwagen. Bei uns erfahren Sie, was in diesem Jahr wie stark gefördert wird - und wie sich subventionierte Elektroautos in Sachen laufende Kosten im Vergleich mit Verbrennern schlagen.