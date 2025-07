Seuchenalarm in Polen: Frau an Cholera erkrankt

Der besonders Besorgnis erregende Umstand bei der infizierten Person ist, dass weder sie noch ihr nahe stehende Personen zuvor eine Reise ins Ausland unternommen haben. Aufgrund der hohen Infektionsgefahr wurde die Frau, die an Durchfall, Dehydrierung leidet und wegen eines Nierenversagens mittlerweile auf Dialyse angewiesen ist, in ein auf Infektionskrankheiten spezialisiertes Krankenhaus in Stettin eingeliefert. Polnischen Medien zufolge befinden sich 26 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne und 85 weitere unter „epidemiologischer Überwachung“.