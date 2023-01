Rund ein Drittel unserer Lehrer arbeitet Teilzeit

Rund ein Drittel der Lehrkräfte an Österreichs Schulen arbeitet Teilzeit. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Besonders hoch ist die Anzahl der Teilzeitkräfte dabei am Anfang der Berufskarriere - also in jenem Alter, in dem die Studienabsolventen in den Beruf einsteigen bzw. typischerweise ihre Beschäftigung aufgrund eigener jüngerer Kinder zurückschrauben.