8500 Austritte aus Diözesen Innsbruck und Salzburg

Auch Salzburger Diözese beklagt Abgänge

Damit auch im Jahr 2023 die flächendeckende Seelsorge gesichert und in die Bildung und den Klimaschutz investiert werden kann, beschloss die Erzdiözese Salzburg ihr Budget von rund 59,5 Millionen Euro. Knapp 60% (35,9 Mio.) machen die Personalkosten der rund 900 Priester, Diakone und Mitarbeiter aus. Zudem sind Projekte in Sachen Fotovoltaik oder einem eigenen Wasserkraftwerk geplant. In der Erzdiözese Salzburg, zu der auch Teile Tirols zählen, traten im Vorjahr 7403 Personen aus - 2489 davon in Tirol. Die Zahl der Wiedereintritte stieg um 7,2% auf 470.