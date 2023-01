MMA-Best-of: Titelkampf und Duell mit Schussopfer

Seit 2007 bieten Österreichs MMA-Pioniere Gerhard und Michael Ettl mit ihrer Cage Fight Series beinharte Käfig-Action. Vor dem 13. Event am 10. März in Graz führen die Brüder die nächsten Wochen durch ein exklusives Best-of auf Krone+. In Teil 4 gibt‘s neben einem Titelkampf ein deutsches Schwergewicht zu sehen, das einst mehrere Schüsse überlebte.