Japans Polizei warnt vor Grapschern in U-Bahnen

In Japans chronisch überfüllten U-Bahnen können Frauen leicht Opfer von Grapschern werden. „Chikan“ ist ein so ernstes Problem, dass es zu bestimmten Zeiten Abteile nur für Frauen gibt. Die zwei Prüfungstage entscheiden über die universitäre Zukunft und somit auch über die Karriere der jungen Japanerinnen und Japaner. Entsprechend groß ist der Stress für die jungen Menschen. So werden die Verkehrsmeldungen und Wettervorhersage genau verfolgt, um ja sicher zu gehen, am Tag des Prüfungsbeginns in den nationalen Prüfungszentren erscheinen zu können. Hotels im Umkreis sind ausgebucht. Ausnahmen werden nur im Krankheitsfall mit ärztlichem Attest gemacht.