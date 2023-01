Tirol fordert zusätzliche Millionen vom Bund

Die erste Runde der Verhandlungen haben die Finanzreferenten der Länder in Wien Ende Dezember bereits hinter sich gebracht. Kernforderung der westlichen Bundesländer ist die Neuverteilung des Steuerkuchens. 68 Prozent der Einnahmen gehen an den Bund, 20 an Länder und 12 an Gemeinden. Auf Tirol entfiel im Jahr 2022 ein Anteil von 1,7 Milliarden Euro.