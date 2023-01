Baerbock in Charkiw: „Sinnbild für Irrsinn“

Sie wolle sich auf Einladung des ukrainischen Außenministers Kuleba ein Bild von der Lage vor Ort machen, sagte Baerbock. Und sie wolle „vor allem den Bewohnern zuhören, die der Krieg in diesem bitterkalten Winter, in dem die Temperaturen in der Nacht gerade auf bis zu minus 15 Grad sinken, so hart trifft, dass wir uns das gar nicht vorstellen können“, so die Ministerin. Kuleba nannte ihren Besuch „symbolisch“.