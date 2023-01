Der Kreml modernisiert das Einberufen von Soldaten

Damit wurde auf Gerüchte in der russischen Bevölkerung reagiert, wonach die politische Führung bereits eine neue Mobilisierung vorbereite. Davon geht auch der ukrainische Geheimdienst aus. Um mehr Soldatinnen und Soldaten an die Front in der Ukraine schicken zu können, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin im vergangenen Herbst etwa 300.000 Reservistinnen und Reservisten einziehen lassen. Damals waren die Einberufungsstellen dafür zuständig, die Anordnung der Regierung umzusetzen. Immer wieder wurden chaotische Zustände geschildert.