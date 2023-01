Steirische Gemeinde „tafelt“ ihre Geschichte auf

Der Überlieferung nach beförderte der Henker hier 29 Menschen brutal ins Jenseits: Schwerverbrecher, aber auch unschuldige „Wettermacher“ und vermeintliche Hexen. An der Stelle der früheren Richtstätte des Landgerichtes Rein-Gratwein steht heute - bewusst errichtet - ein Bildstock mit Christus am Kreuz, der Gottesmutter Maria und dem Apostel Johannes. In seiner unmittelbaren Nähe entdeckten Archäologen im Jahr 1852 zudem ein Römer-Grab aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.