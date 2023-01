„Deliver Us To Mars“: Der Countdown läuft

Nach einem mysteriösen Notruf vom Mars schließt sich die jüngste Astronautin der Erde, Kathy Johanson, in „Deliver Us To Mars“ der Zephyr und ihrer Besatzung zu einer letzten Mission an: Sie soll die von mysteriösen Outward gestohlenen ARCHE-Kolonieschiffe bergen und damit das Überleben der Menschheit sichern.