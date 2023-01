Polizei sucht nun Fahrer eines weißen Kastenwagens

Noch immer wird an der Aufarbeitung des unfassbaren Amoklaufs, der am Montag die Menschen in Atem gehalten hat, gearbeitet. Der Iraker, der immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, soll Montagfrüh seine Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt haben. Danach flüchtete er mit seinem Auto und überfuhr in der Folge einen Polizisten (26) und dessen Kollegin (21), verletzte beide schwer.