Gartenkrimis, Kabarett und Festivalstimmung in OÖ

Wer fürs Wochenende in OÖ noch nichts geplant hat, der wird hier bestimmt fündig! Themen wie Pflanzen, (Kabarett-)Kunst und Musik stehen dabei im Fokus: Max the Sax & Band garantieren etwa in der Spinnerei Traun ein Konzert der Extraklasse, mit „A Ruah is“ serviert Ludwig W. Müller feinste Kabarettkunst, und Hobbygärtner entdecken beim Pflanzerlmarkt in Rottenbach neben bekannten Kräutern auch echte Raritäten.