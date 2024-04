Stadt will jetzt „Fehlwürfe“ in Biotonne strafen

Gratis-Biotonne soll entzogen werden

„Bei nochmaligen Vergehen wird der Biobehälter nur mehr gegen Zusatzkosten von der Restabfall-Tour entleert“, so der Plan. Dies koste zwischen zehn und zwölf Euro. Bei fortgesetzten derartigen Verschmutzungen werde die Stadt Wels dann die Gratis-Biotonne einziehen. Rammerstorfer will zudem die Bevölkerung noch mehr darüber aufklären, was in die Biotonne darf und was nicht. Allerdings müssen in Einzelfällen auch Konsequenzen gezogen werden.