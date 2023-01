6 Polizeikugeln verfehlten den Linzer Amokläufer

Montagfrüh um 6.45 Uhr früh wählte eine Rumänin (42) in Linz mit letzter Kraft den Polizei-Notruf. Ihr Lebensgefährte, ein Iraker (41), soll ihr in der gemeinsamen Wohnung ein Messer in Bauch und Rücken gerammt haben. Die Tatwaffe wurde später in der Wohnung gefunden. Die Tochter (11) der Frau war hilflose Zeugin. Großfahndung im 30-Kilometer-Radius! Das Opfer gab an, dass sein Ehemann mit einem weißen Kastenwagen unterwegs sei. Doch das stimmte nicht, er saß in einem Leihwagen, einem schwarzen VW Passat - und schlüpfte so durch das Fahndungsnetz. Der Verdächtige versuchte, seinen Kastenwagen bei der Reparaturwerkstätte abzuholen, blitzte aber ab.