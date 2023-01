Alarmfahndung! Frau (42) in Linz niedergestochen

Um 6.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert: In einer Wohnung an der Wiener Straße in Linz lag die 42-jährige Frau in einer Blutlache. Sie hatte eine Stichwunde im Bauch erlitten. Die Verletzte wurde vom Notarzt ins Spital gebracht - laut ersten Informationen bestehe keine Lebensgefahr.