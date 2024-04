Unsichtbare Helden halten unsere Justiz am Laufen

Eine Matura is kein Muss

Doch eine Matura als Vorkenntnis, ist kein Muss. Das Gericht bietet auch eine Lehre mit Matura an, die zum Beispiel Luca Herain in Anspruch genommen hat. Luca ist 25 Jahre alt und IT-Mitarbeiter am Landesgericht Linz. Auch Paula Kreindl, die als Mitarbeiterin im Support der Strafabteilung tätig ist, hat ihre Lehre dort absolviert und ist seitdem fixer Bestandteil.