TikTok-Star kam für große Müllsammel-Tour nach OÖ

„Umweltschutz ist sexy“

Gemeinsam mit Schülern der Volksschule Dionyse in Traun entsorgte Felix am Vormittag Abfall: „Für Kinder ist Müllsammeln lustig, weil es sich für sie wie eine Schatzsuche anfühlt“, erzählt er. Am Nachmittag war der TikTok-Star gemeinsam mit freiwilligen Helfern an der Linzer Donaulände, um dort Müll zu sammeln. Wieso er das alles macht? „Ich will zeigen, dass Umweltschutz cool und sexy ist und dass jeder etwas machen kann.“