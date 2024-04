Umweltanwalt in heikler Mission gegen Windkraft

Volksbefragung am 2. Juni

Donats Agitation ist für Lorenz umso ärgerlicher, als in Rainbach am 2. Juni eine Volksbefragung zur Errichtung des Windparks stattfindet. In seinem Brief fordert er Stelzer auf, Donat zurückzupfeifen und „eine Klarstellung seiner Aufgaben in seinem Wirkungsbereich zu erwirken“. Das sei nicht möglich, heißt es auf Anfrage aus Stelzers Büro: „Der Umweltanwalt ist unabhängig und weisungsfrei.“