Erster Flug aus China am Morgen in Wien gelandet

Experten befürchten neue Virusvarianten

Rauch hat keine Sorge vor einer Verschärfung der Corona-Situation in Österreich. Im Gegensatz zu China gebe es in Österreich eine breite Immunität gegen die auch in China dominierende Omikron-Variante, hatte er unlängst betont. Deutschland ist hier vorsichtiger. Das Robert-Koch-Institut bezeichnet China als „Virusvariantengebiet in dem eine besorgniserregende Virusvariante aufzutreten droht“. Die deutsche Regierung rät außerdem vor „nicht notwendigen“ Reisen in das asiatische Land ab.