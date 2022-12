So will sich EU vor Chinas Corona-Welle schützen

Als erstes europäisches Land hatte Italien verpflichtende Tests für chinesische Staatsbürger bei der Ankunft angeordnet. Am 26. Dezember waren zwei Flieger aus China in Mailand gelandet. Von den 210 getesteten Personen hatten 97 ein positives Testergebnis. Wer mit Covid-19 infiziert ist, muss sich in Italien in Isolation begeben. Am Donnerstag forderte die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, dass europaweit eine Testpflicht verhängt werden sollte.