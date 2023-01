China-Reisende: Deutschland führt Testpflicht ein

Nationale Alleingänge gibt es aber neben Deutschland auch in Italien, Frankreich, Schweden und Belgien. In Schweden sollen Ankommende aus China ab Samstag und zunächst für drei Wochen einen negativen Test vorweisen. Es handle sich um eine reine „Vorsichtsmaßnahme“, sagte der schwedische Sozialminister Jakob Forssmed bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Die Pflicht solle nicht für schwedische Staatsbürger gelten, hieß es. Erwachsene sowie Jugendliche ab zwölf Jahren müssen einen Test vorzeigen.