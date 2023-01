Spendenaktion für Familie war voller Erfolg

Norbert Stadler und seine Kollegen konnten es nicht fassen. Gemeinsam öffneten sich diese Woche ihre am Straßenrand aufgestellte Spendenbox. Mehr als 17.000 Euro in Bar waren darinnen. Zusammen mit einigen Großspenden kamen so stolze 42.160 Euro zusammen. „Unglaublich! Danke, danke, danke“, ist Stadler fast sprachlos.