Wer ist schuld am Versagen in den Notaufnahmen?

Gefährdungsmeldungen massiv zugenommen

„Unsere Anfrage an Haberlander hat schon im Herbst gezeigt, dass die Gefährdungsmeldungen bezüglich der Versorgung der Patienten in den letzten Jahren massiv zugenommen haben. Es ist das Ergebnis dessen, dass die in der Landesregierung zuständige ÖVP jegliche Kritik und konstruktive Ideen immer wieder als Schlechtreden abgetan hat“, so Landtagsabgeordnete Julia Bammer.