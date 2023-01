Winterdepression muss kein Schicksal sein!

Hilfe kommt auch aus der Ganzheitsmedizin. Für die saisonale Depression in den Wintermonaten gibt es laut Traditioneller Chinesischer Medizin folgende Erklärung, wie TCM-Expertin Wen Shi Chun zusammenfasst: „Die Yang Energie gilt hierbei als unsere Lebensenergie. Diese Yang Energie verläuft mit all ihren Höhen und Tiefen, von Wachstum bis zum Stillstand. In der TCM beginnt Yang im Frühling zu wachsen und erreicht ihren Höhepunkt im Sommer, im Herbst beginnt die Yang Energie zu fallen, welche dann im Winter gespeichert wird. Zudem werden ab Herbst die Sonnentage weniger, die Blätter fallen von den Bäumen, die Tage werden kürzer, die Nächte länger, die Temperaturen sinken und all diese Faktoren beeinflussen unseren Gemütszustand.“