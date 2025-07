Alter Hitzerekord von 1972 in Finnland gebrochen

Die bisher höchste Temperatur liegt bei 37,2 Grad Celsius und wurde im Juli 2010 in Liperi gemessen. Laut Climate Data liegt die durchschnittliche Temperatur in Finnland im Juli bei 18,3 Grad Celsius. Meist schwanke die Temperatur zwischen 14,9 und 21,2 Grad Celsius. Die durchschnittliche Wassertemperatur liegt mit 17 Grad noch einmal darunter. In diese Erhebung flossen allerdings nur Daten von 1999 bis 2019 ein. Die häufigeren Hitzewellen in den vergangenen Jahren dürften diese Werte nun nach oben treiben.