Den Rekordmann kann nur ein Wäschekorb stoppen

Während Amir in den letzten beiden Austrian Bowls jeweils verletzt zusehen musste, heuer erstmals aktiv am Spiel teilnehmen kann, muss Roman bei seinem 22. Einzug ins Endspiel erstmals passen. „Ich bin mit dem Wäschekorb in den Händen auf der Kellerstiege gestolpert und habe mir die Quadrizeps-Sehne gerissen“, seufzt er. „Aber ich bin in der nächsten Saison wieder auf dem Feld.“ Mit der Mission, mit den Vikings zum 23. Mal in die Austrian Bowl einzuziehen.