Wer Tierwohl sagt, muss Weideschlachtung zulassen

In Österreich gibt es Bauernhöfe, auf denen Tiere leben dürfen, wie es eigentlich sein sollte: auf der Weide, in Freiheit. Sie wachsen langsam und gesund auf – ein Leben, das den Namen Tierwohl verdient. Doch am Ende wartet auch auf sie das Gegenteil. Transport, Fixierung in der Schlachtbox. Stress. Angst. Ein Ende, das so gar nicht zum Rest passt.

Kaum ein Thema wird in der Tierhaltung und von Konsumenten so konsequent verdrängt wie das Sterben. Wenn es ums schlachten geht, reden alle leise, drehen sich um, drücken sich. Dabei ist gerade dieser Moment entscheidend. Es ist ein Fakt: für jedes Schnitzel, für jedes Wurstradl muss ein Tier sein Leben lassen. Also müssen wir uns diesem Thema stellen und darüber reden. Und vor allem müssen wir auch den Mut haben, Veränderungen, die auch Verbesserungen sind, zuzulassen.