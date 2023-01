Zigarettenautomaten bei Graz mit Böller gesprengt

Mit einem Mega-Böller sprengte ein unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Kalsdorf (südlich von Graz). Der Vandale flüchtete ohne Beute auf einem auffallend kleinen Fahrrad - vermutlich ein BMX. Der Sachschaden ist enorm. Die Polizei ermittelt.