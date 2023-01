„Let Me Out“: Mystery-Puzzler mit Spinnen-Support

Wer Angst vor Spinnen hat, sollte sich vor „Let Me Out“ in Acht nehmen. Nicht, weil die Krabbeltierchen in dem angekündigten Videospiel besonders zahlreich in Erscheinung treten, sondern viel eher, weil man darin zeitweise selbst in die Rolle einer Spinne schlüpft, um allerlei Rätsel zu lösen.