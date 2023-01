Nach Tod von Frauchen brauchen 51 Hunde ein Daheim

Kaum einsehbares Grundstück

Zwar wird heuer im Juni die Obergrenze von fünf Hunden pro Haushalt eingeführt, verhindert hätte das diesen Fall wohl aber auch nicht. Denn von der großen Ansammlung an Hunden dürfte im Vorfeld niemand etwas mitbekommen haben. „Das Grundstück ist kaum einsehbar. Kleine Hunde wie in diesem Fall erregen nicht nur weniger Aufmerksamkeit als größere Artgenossen, es kann erfahrungsgemäß auch sehr schnell gehen, dass deren Anzahl explodiert“, so Zwettler.