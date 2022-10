Frau ließ mehr als 30 Katzen verwahrlosen

Reglos in Seitenlage liegend, eitrige Geschwüre an Augen oder am Zahnfleisch, Kopfschiefhaltung aufgrund einer Mittelohrentzündung: In erschreckendem Zustand befanden sich jene Katzen, die vor wenigen Tagen aus einem Haus im Bezirk Mistelbach gerettet wurden. „So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sind die Mitarbeiter vom Tierheim Dechanthof geschockt.