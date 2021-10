Wenn Menschen krankhaft Tiere sammeln ...

Schlagzeilen wie „Kannibalismus, Tod, Trächtigkeit - 180 Ratten in Wiener Wohnung gefunden“, „Mit der Zucht das Futter verdient: 200 Tiere in Mini-Wohnung“, „Helfer retteten 323 Sittiche aus verdrecktem Haushalt“ sind immer öfter zu lesen, denn das sogenannte Animal Hoarding - das krankhafte Sammeln von Tieren - ist ein zunehmendes Problem. Anfang der Woche wurden in der Bundeshauptstadt wieder schwer kranke Katzen aus schlechter Haltung in der Landstraße geborgen. Der Boden war voller Exkremente der Tiere.