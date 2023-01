Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark gestiegen

„Die Unfallbilanz 2022 ist für die Steiermark sehr traurig und ein Auftrag, weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. 70 Menschen wurden im Vorjahr bei Verkehrsunfällen getötet, um 20 mehr als im Jahr 2021. Mit 50 gab es damals die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten seit Bestehen der Unfallstatistik. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark generell stark zurückgegangen. Im Jahr 2014 kamen 86 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, im Jahr 2008 noch 109 und im Jahr 2003 sogar 183.