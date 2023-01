Steirische Polizei zieht Bilanz der Silvesternacht

Unfall mit Feuerwerk

Trotz des Verbots, forderte die Einsatzkräfte allerdings der unerlaubte Einsatz von Pyrotechnik in mehreren Ortsgebieten, dabei kam es auch zu mehreren Bränden. Rund hundert Sicherstellungen von pyrotechnischen Gegenständen und etwa dreihundert Amtshandlungen gab es in der Silvesternach. In St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wurden zwei Jugendliche (17 und 14 Jahre alt) beim Hantieren mit einer Feuerwerksrakete leicht bis mittelgradig verletzt. Sie mussten ins Spital gebracht werden.