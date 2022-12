Selenskyj will Luftabwehr 2023 weiter ausbauen

„Im neuen Jahr wird die ukrainische Luftverteidigung noch stärker, noch effektiver. Dies wird eine Sicherheitsgarantie nicht nur für unser Land, sondern für den gesamten Kontinent sein“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Die Luftabwehr hat in den vergangenen Wochen zahlreiche russische Marschflugkörper, Raketen und sogenannte Kamikaze-Drohnen abgeschossen. Angesichts der Masse könnten aber nicht mehr alle Raketen abgewehrt werden.