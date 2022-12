Tausende Ukrainer wollen sich Wehrdienst entziehen

Zwei Männer sollen etwa in den Karpaten auf dem Weg nach Rumänien erfroren sein. Die Ausreise aus der Ukraine ist für viele Männer derzeit illegal. So ist der Wehrdienst zwischen 18 und 27 Jahren Pflicht. Hinzu kommt, dass die Ausreise für Männer zwischen 18 und 60 Jahren nach dem ukrainischen Kriegsrecht derzeit grundsätzlich verboten ist. Ausnahmen sind zum Beispiel für Familienväter vorgesehen, die drei oder mehr minderjährige Kinder zu versorgen haben. Studenten müssen nicht an die Front, dürfen laut Gesetz aber ebenfalls nicht ausreisen.